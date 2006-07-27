Производим все виды сантехнических перегородок

срочное изготовление
профессиональный монтаж
фурнитуру и комплектующие
индивидуальный замер
Сантехнические перегородки – это современные, легко собираемые конструкции, предназначенные для разделения общего пространства в санитарных
помещениях (санузлах общественных туалетов, душевых комнатах, и т.п.) на индивидуальные зоны.
В основном изготавливаются из ламинированных меламином древесностружечных плит (ЛДСП) различной толщины, монолитного компакт пластика (HPL), влагостойких панелей (ПВХ / CDF), для каркаса используется алюминиевый анодированный профиль.
Все конструкции подразделяются: на туалетные кабины, душевые перегородки, панели между писсуаров и различные разделительные ограждения для детских учреждений. Туалетные кабины (WC) представляют собой модульную, сборно-разборную систему, благодаря которой их можно быстро собрать и установить, что существенно сокращает ввод санузла в эксплуатацию, и также быстро при необходимости заменить испорченные при эксплуатации детали или фурнитуру. Санитарно-технические перегородки не являются несущей конструкцией и не требуют специального разрешения на установку.
Для начала нужно определиться с выбором, а для этого необходимо четко понимать:
– Какие именно требуются конструкции; в виде сантехнических кабин для санузлов, или ограждения в душевую комнату, или разделительные панели для писсуаров в мужском туалете, или детские туалетные перегородки между унитазами и т.д.
– Где планируется устанавливать; в школе (СОШ), или детском саду (ДОУ/МАУ), торговом комплексе (ТЦ), или на производственном предприятии (ПП), а также в каком помещении будут эксплуатироваться сухом / влажном, например в душевой комнате фитнес клуба или в санузлах офисного центра.
– Кроме этого, важно понимать, что от выбранного материала и комплектующих; эконом, стандарт или премиум (например: антивандальные кабинки из HPL/CDF) будет зависеть окончательная стоимость и время исполнения вашего проекта. Если у Вас уже сформировано представление, о том что нужно, то можно смело перейти к следующему этапу - расчет стоимости.
высота кабины
2000 мм
ширина кабины
800 ÷ 1000 мм
глубина кабины
1200 ÷ 1500 мм
ширина двери
600 / 900 мм
Чтобы купить сантехнические перегородки для туалета или ограждения для душа нужно знать их точную стоимость, т.к. в большинстве случаев они изготавливаются и комплектуются индивидуально. Узнать точную цену можно несколькими способами:
-Прислать нам техническое задание (чертёж с размерами, описание, количество). Мы подготовим расчёт цены (по запросу в нескольких вариантах из разных материалов) и в виде подробного коммерческого предложения отправим вам на e-mail.
- Рассчитать цену (руб/м2) можно самостоятельно, за пару минут, с помощью онлайн калькулятора на сайте Сантеко.ру в режиме 24/7/365, в этом случаи файл с расчётом (на основе ваших размеров и выбранных параметров) отправляется на почту автоматически.
- После получения КП и утверждения деталей заказа (согласования размеров, цвета, цены), вы присылаете нам свои реквизиты, и мы оформляем вам счёт на оплату.
- Исполнение заказа (после оплаты) в среднем составляет от нескольких рабочих дней и зависит от объёма и загруженности производства.
- Внимание: нестандартные материалы, фурнитура под заказ, выезд на монтаж в другой город и т.п., ведут к удорожанию и увеличивают сроки исполнения.
Торговые комплексы, деловые и офисные здания, кафе и рестораны
Административные и образовательные заведения: школы, лицеи, детские сады
Транспортные узлы: ж/д вокзалы, аэропорты и автостанции, депо
Поликлиники, больницы, хосписы, общежитие, хостел, гостиницы
Культурно-развлекательные центры, спортивные и фитнес клубы
Промышленные предприятия, фабрики, заводы, бытовые сооружения, в/ч
Осуществляем доставку по Москве и области, а также в различные города Российской Федерации с помощью проверенных транспортных компаний (ТК), в виде готовых комплектов материалов и всех необходимых для сборки комплектующих.
Поставка, как правило, производится автомобильным или железнодорожным транспортом (по просьбе, возможно авиационным). Предварительные сроки и стоимость перевозки необходимо самостоятельно уточнять у выбранного вами перевозчика.
Сборка и установка конструкций может проводиться в нескольких вариантах:
1. На объект выезжает бригада профессиональных монтажников (1-2 чел.) и выполняет все работы по сборке и монтажу изделия. Делают все максимально быстро и аккуратно, но это дополнительные расходы. Если Вас это не смущает... всегда рады помочь!
2. Можно сэкономить, если Вы располагаете штатом специалистов готовых осуществить установку сантехнических перегородок самостоятельно (это не сложно), в этом случаи вам понадобиться инструмент и пошаговая инструкция. Дополнительную информацию и полезные советы по сборке и монтажу узнайте в разделе инструкции.
ВНЕ ОЧЕРЕДИ
При необходимости изготовить и/или установить "вчера", придеться доплатить за срочность. Сумма доплаты и дата исполнения утверждаются по согласованию.
ДЕМОНТАЖ
Поможем осуществить демонтаж старых, сломанных при эксплуатации туалетных перегородок. Цена такой услуги зависит от сложности демонтажа и объема работ.
ПРОФЗАМЕР
Для составления технического задания произведём профессиональный замер, по Москве бесплатно, выезд замерщика в область - платный, цена зависит от километража.
ПОДЪЕМ БЕЗ ЛИФТА
Если на объекте не работает / не предусмотрен грузовой лифт и поднимать щиты ЛДСП для сантехнических кабин нужно в ручную, то такая услуга оплачивается дополнительно.
Вот уже более 14 лет компания САНТЕКО (SANTEKO) специализируется на производстве санитарно-технических перегородок и продаже комплектующих к ним. Изначально мы решили, что работаем на 100% открыто, прозрачно и весь свой бизнес строим вокруг клиента. Накопленный за это время опыт и собственное производство позволяют нам выполнять любые заказы в кратчайшие сроки, отсюда надежность нашей компании, как поставщика. Мы всегда готовы в комплексе подойти к решению ваших задач, начиная с консультаций по подбору материалов и заканчивая монтажом изделия на объекте. Гибкая ценовая политика и обязательность в поставках, позволяет нам долгосрочно сотрудничать на взаимовыгодной основе с огромным количеством потребителей из разных городов РФ. Если Вы хотите купить сантехнические перегородки или фурнитуру, то вам достаточно просто позвонить или прислать заявку на почту.
опыт работы
изготовление
монтаж
скидки¹
поставки
гарантия
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ! Для увеличения прибыли многие компании прибегают к недобросовестной конкуренции, путем введения в заблуждение не разбирающегося в тонкостях покупателя. Такие “продавцы” указывают на своих сайтах привлекательную цену, не объясняя потребительских свойств и качеств товара. Например: выдают обычное ДСП за влагостойкое и подменяют понятие влаго и водостойкости или продают дешевый, не сертифицированный HPL пластик, умалчивая о том, что со временем его начинает коробить, из-за этого конструкция туалетных перегородок приходит в негодность. Нередко в “привлекательной цене” отсутствует полная комплектация изделия (нет фурнитуры, крепежа и т.п.), очень часто в расчетах, для занижения стоимости, не указывают НДС. Будьте бдительны и помните, что "привлекательная цена" в итоге может обернуться дополнительными расходами и проблемами.
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