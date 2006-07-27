Производим все виды сантехнических перегородок

Все конструкции подразделяются: на туалетные кабины, душевые перегородки, панели между писсуаров и различные разделительные ограждения для детских учреждений. Туалетные кабины (WC) представляют собой модульную, сборно-разборную систему, благодаря которой их можно быстро собрать и установить, что существенно сокращает ввод санузла в эксплуатацию, и также быстро при необходимости заменить испорченные при эксплуатации детали или фурнитуру. Санитарно-технические перегородки не являются несущей конструкцией и не требуют специального разрешения на установку.

Сантехнические перегородки – это современные, легко собираемые конструкции, предназначенные для разделения общего пространства в санитарных помещениях (санузлах общественных туалетов, душевых комнатах, и т.п.) на индивидуальные зоны. В основном изготавливаются из ламинированных меламином древесностружечных плит (ЛДСП) различной толщины, монолитного компакт пластика (HPL), влагостойких панелей (ПВХ / CDF), для каркаса используется алюминиевый анодированный профиль.

С ЧЕГО НАЧАТЬ...

Для начала нужно определиться с выбором, а для этого необходимо четко понимать:

– Какие именно требуются конструкции; в виде сантехнических кабин для санузлов, или ограждения в душевую комнату, или разделительные панели для писсуаров в мужском туалете, или детские туалетные перегородки между унитазами и т.д.

– Где планируется устанавливать; в школе (СОШ), или детском саду (ДОУ/МАУ), торговом комплексе (ТЦ), или на производственном предприятии (ПП), а также в каком помещении будут эксплуатироваться сухом / влажном, например в душевой комнате фитнес клуба или в санузлах офисного центра.

– Кроме этого, важно понимать, что от выбранного материала и комплектующих; эконом, стандарт или премиум (например: антивандальные кабинки из HPL/CDF) будет зависеть окончательная стоимость и время исполнения вашего проекта. Если у Вас уже сформировано представление, о том что нужно, то можно смело перейти к следующему этапу - расчет стоимости.